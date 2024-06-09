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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو غدا بالتصفيات

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني ، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو غدا بالتصفيات

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

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