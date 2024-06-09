ضبط ٤٦.٥ كيلو لحوم واسماك فاسدة بقطور.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ان الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بقطور و التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، تمكنت من ضبط ٤٦.٥ كيلو لحوم واسماك فاسدة وقامت بتحرير ٤٧محضر بأسواق ومحال شهيرة بقطور.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ٣٢كيلو صدور دجاج بانيه غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير بقطور ،٥.٥كيلو كبده مجمده اشتباه صلاحية بمحل بيع مجمدات بقطور،٩كيلو سمك مجمد غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير بدماط



وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 16محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية ، 8 محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية ،محضر مخالفة القانون 257لسنة 56 بيع مثلجات بدون ترخيص.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر 18 كيلو زيت بدون بيانات.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 10محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء، محضر اعدام كيلو جرام ناجتس ، أكياس عيش فينو منتهية الصلاحية ،نصف كيلو لحمه فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .