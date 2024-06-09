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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كييزا على رأس تشكيل إيطاليا أمام البوسنة والهرسك.. وديًا

المنتخب الإيطالي
المنتخب الإيطالي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بقيادة المدرب لوتشانو سباليتي، تشكيل مواجهة البوسنة والهرسك الودية، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 بألمانيا.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب كارلو كاستيلاني.

تشكيل إيطاليا أمام البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيو دارميان- أليساندرو بونجيرونو- ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: بيلانوفا- جورجينهو- نيكولو فاجيولي- أندريه كامبياسو

خط الهجوم: دافيدي فراتيسي- جيانلوكا سكاماكا- فيديريكو كييزا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي نجح في تحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية النسخة الماضية 2020، بعدما حقق الفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية 3/2.

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