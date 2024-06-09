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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السنغال تفوز على موريتانيا في تصفيات كأس العالم

السنغال
السنغال

حقق المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الموريتاني بهدف نظيف، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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تشكيل فرنسا أمام كندا.. غياب مبابي

أتى هدف المباراة الوحيد من خلال اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء، حيث سيطر لاعبي المنتخب السنغالي بشكل نسبي على المباراة.

واستطاع المنتخب السنغالي تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، فيما جاءت موريتانيا في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة.

وغاب الدولي السنغالي ساديو ماني عن المباراة، حيث لم يتواجد في قائمة الأسود اليوم الأحد، والتي خاضت مواجهة موريتانيا، في المباراة التي انطلقت في تمام السابعة من مساءًا.

ومن المقرر استضافة الثلاثة دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم المقبلة 2026، بعدما فازوا بشرف تنظيم هذه النسخة من المونديال.

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