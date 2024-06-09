القسام تستهدف جنودا وآليات إسرائيلية جنوب رفح

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم "يبنا" جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مقاتلي القسام وهم يستهدفون دبابات وآلية عسكرية إسرائيلية من على بعد أمتار، وأبانت اللقطات صورة "قسامي" يخرج من بين الردم ويطلق قذيفة على دبابة.

استقالة قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي لهذا السبب

أعلن قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي آفي روزنفيلد استقالته في رسالة بعث بها إلى رؤساء بلديات غلاف قطاع غزة، مؤكدا فيها أنه "فشل في مهمة حياته بالدفاع عن الغلاف".

وكتب في الرسالة: "في 7 أكتوبر، فشلت في مهمة حياتي للدفاع عن الغلاف. على الجميع أن يتحمل المسؤولية من جانبه وأنا مسؤول عن القسم الذي أقسمته".

وأضاف: "كجزء من تحمل المسؤولية كقائد، قررت إنهاء وظيفتي وخدمتي في الجيش الإسرائيلي بعد 30 عاما من الخدمة، أبلغت قادتي بذلك وسأبقى هنا حتى يتولى بديلي منصبه بطريقة منظمة وفقا لتعليمات القيادة".

"كتائب القسام مقتل ثلاثة أسرى خلال تحرير الأسرى الأربعة في النصيرات

علنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أسرى آخرين احدهم يحمل الجنسية الامريكية خلال تحرير الاسرى الاربعة في مخيم النصيرات يوم أمس.

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قالت "كتائب القسام" في رسالة وجهتها للعدو الصهيوني والمستوطنين: "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم ثلاثة أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية ".

وكانت قوات العدو تمكنت من تحرير أربعة رهائن في مخيم النصيرات ، بعد مجازر دموية بشعة، أسفرت عن استشهاد واصابة المئات معظمهم من الأطفال والنساء.

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، أغلبهم أطفال ونساء، باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم والأعراف الإنسانية كافة.

وجددت الوزارة - بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ودون عوائق.

كما دعت إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من 8 شهور، وإحياء مفاوضات السلام العادل والشامل، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.