القسام تستهدف أباتشي في سماء رفح وتقنص جنود الاحتلال جنوب القطاع

قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً في منطقة تل زعرب غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

واستهدفت القسّام قوات الاحتلال المتمركزة غربي حي تل السلطان، في مدينة رفح جنوبي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت الكتائب طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7"، في سماء بحر مدينة رفح.

ونشرت القسّام مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، خلال التوغّل شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما قصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

أما سرايا القدس فقد أعلنت عملية استحكام مدفعي، قصفها تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة تل زعرب جنوب غربي مدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تموضعاً لجنود الاحتلال بمحيط الملعب الجماعي في حي البرازيل جنوب شرقي رفح، كما قصفت بقذائف الهاون الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح.

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد من عملية مركّبة نفّذتها بمشاركة مجاهدي سلاح المدفعية وسلاح القنص جنوب شرقي تل الهوا في مدينة غزّة.