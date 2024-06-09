الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تستهدف أباتشي في سماء رفح وتقنص جنود الاحتلال جنوب القطاع

القسام
القسام

قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً في منطقة تل زعرب غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. 

txt

القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة هندسة لجيش الاحتلال بمدينة رفح

txt

القسام تعلن استهدف طائرة مروحية من نوع أباتشى شرق مدينة رفح

 

واستهدفت القسّام قوات الاحتلال المتمركزة غربي حي تل السلطان، في مدينة رفح جنوبي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت الكتائب طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7"، في سماء بحر مدينة رفح.

 

ونشرت القسّام مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4"، خلال التوغّل شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما قصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

 

أما سرايا القدس فقد أعلنت عملية استحكام مدفعي، قصفها تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة تل زعرب جنوب غربي مدينة رفح، بوابل من قذائف الهاون.

 

وقصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تموضعاً لجنود الاحتلال بمحيط الملعب الجماعي في حي البرازيل جنوب شرقي رفح، كما قصفت بقذائف الهاون الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح.

 

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد من عملية مركّبة نفّذتها بمشاركة مجاهدي سلاح المدفعية وسلاح القنص جنوب شرقي تل الهوا في مدينة غزّة.

مواد متعلقة

القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة هندسة لجيش الاحتلال بمدينة رفح

القسام تعلن استهدف طائرة مروحية من نوع أباتشى شرق مدينة رفح

إسرائيل تعلن أسماء ثلاثة جنود قتلتهم كتائب القسام

القسام تنشر صورة لجندي إسرائيلي أسير وتؤكد : "جثته في قبضتنا"

القسام تقصف جنود الاحتلال في وسط غزة ورفح بالصواريخ والهاون

بالفيديو ..القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

الجريدة الورقية