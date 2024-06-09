فقدان الوزن الجراحي الحل الأمثل لمرضى السكري

العلاج الجذري للسمنة من خلال الجراحة لدى مرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة يمنع تلف الأوعية الدموية إلى حد أكبر من العلاج الدوائي الحالي.

وقد أظهر ذلك علماء من قسم الجراحة العامة وجراحة البطن وزراعة الأعضاء في مستشفى جامعة هايدلبرغ (ألمانيا) وتقدم المجلة البريطانية للجراحة تقارير مفصلة عن هذه الدراسة الوصفية.

أظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري على الأوعية الدموية الدقيقة لدى المرضى الذين يخضعون لجراحة إزالة الدهون مقارنة مع أولئك الذين عولجوا بالطرق المحافظة ينخفض ​​بمقدار 4 مرات.

وتكون الجراحة أكثر فعالية بخمس مرات عند النظر في خطر الإصابة باعتلال الكلية (ضعف وظائف الكلى)، ويمكن أن تؤدي جراحة إنقاص الوزن لدى مرضى السكري من النوع الثاني إلى الشفاء التام للكلى لدى مرضى السكري.

مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي وتحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري. ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه ويحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.

تعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم. وقد لا تظهر أعراض على بعض الأشخاص، وخصوصًا إذا كانت لديهم مقدمات السكري أو السكري الحملي أو السكري من النوع الثاني. أما في حال الإصابة بالسكري من النوع الأول، فإن الأعراض عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ.