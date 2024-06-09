مهرجان المسرح المصري ينتج فيلما عن "سيدة المسرح العربي" يكتبه نادر صلاح الدين ويخرجه أشرف فايق

ينتج المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض فيلما عن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعنوان " سيدة المسرح العربي "، والسيناريو يكتبه نادر صلاح الدين، ويخرجه سينمائيا المخرج أشرف فايق، والفيلم يجري حاليا تنفيذه، وسيتم عرضه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة دورة " سميحة أيوب " منتصف شهر يوليو 2024.

الفنانة القديرة سميحة أيوب التي تحمل الدورة المقبلة اسمها ساهمت في إثراء المسرح المصري والعربي والعالمي بالكثير من العروض المسرحية، وأصبح لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، فقد أصبحت تلك الفنانة علامة للتميز والجودة الفنية إضافة إلي دماثة خلقها وتواضعها، فهي مثالا يحتذي به لكل فنانة أو فنان صاعد، ولها مسيرة حافلة وهي رمز خالد للفن العربى، ورصيدها تجاوز الـ450 عملا، وقدمت تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، وكرمها 5 رؤساء من مصر والعرب وأوروبا .

سميحة أيوب قدمت مسرحية «فيدرا» فى باريس لمدة 15 يوما فى أكبر مسارح باريس وقدموا لى ندوات وبعض النقاد كتبوا عنى، وكان فريق العمل من المسرحيين الفرنسيين وكتبوا عنى وقتها أننى التهمت المسرح بأدائى، وكتبوا عنى الكثير والكثير فى الصحف الفرنسية، وحضر المسرحية الكاتب السياسى الكبير محمد عودة، وكان معه الأخضر الإبراهيمى السياسى العربى الجزائرى المعروف وأكد لى أنه كان فخورا، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتى، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألمانى وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزى معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.

جدير بالذكر أن مهرجان المسرح المصري بدأت فعالياته خلال شهر يونيه وتستمر حتي انطلاقه في منتصف يوليو، وذلك من خلال 6 ورش في التمثيل والإخراج والسينوغرافيا والتأليف المسرحي والإلقاء يقدمها خبراء في المجالات السابق ذكرها، وتجري حاليا اختبارات الورش واختيار المتدربين وستبدأ الورش قبل انطلاق المهرجان وتستمر حتي ختامه.