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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السنغال تتقدم على موريتانيا في الشوط الأول

السنغال
السنغال

تقدم المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم على نظيره الموريتاني بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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ومن المقرر استضافة الثلاثة دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم المقبلة 2026، بعدما فازوا بشرف تنظيم هذه النسخة من المونديال.

جاء هدف الأسود السنغالية عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد السيطرة الكبيرة من قبل المنتخب السنغالي على مجريات الشوط.

وشهد تشكيل المنتخب السنغالي الأساسي للمباراة غياب اللاعب الدولي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، بعدما لم يتواجد في القائمة التي ستخوض مواجهة موريتانيا، في المباراة التي انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

وحال انتهت المباراة بفوز السنغال فأنها ستتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما ستتواجد موريتانيا في المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة.

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