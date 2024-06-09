محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

ينتظر الجمهور المصري مواجهة قوية تجمع المنتخب الوطني أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو

ومن المتوقع أن يدفع المدرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول، بالدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليبدأ مواجهة غينيا بيساو، حيث سيكون يتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة بـ 5 نقاط، وبوركينا فاسو ثالث الترتيب بـ 4 نقاط.

بينما منتخب سيراليون يحل في المركز الرابع بـ 4 نقاط، وإثيوبيا خامس الترتيب بنقطتين، جيبوتي متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تمام السابعة من مساء الغد الإثنين، والتي يشهدها ملعب 24 سبتمبر.