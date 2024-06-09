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الأحد 09/يونيو/2024 - 08:03 م 6/9/2024 8:03:46 PM

فى رأيى أن عمرو دياب صفع نفسه قبل أن يصفع ذلك الشاب الأقصرى الذى ذهب لكى يلتقط معه سلفى مهما كانت الأسباب التى قيلت حول أن الشاب شد المطرب الشهير من «الجاكيت» وتعطيله عن الغناء من أجل التصوير معه فإن عمرو ارتكب حماقة كبيرة قد تأخذه إلى المحكمة والتوسل للشاب لكى يتنازل خسر «دياب» كثيرًا بهذا التصرف وخانه ذكاؤه أمام كاميرات موبايل تترصد كل حركة وهمسة منذ تلك الصفعة وصفحات السوشيال ميديا لم تهدأ من الهجوم عليه، وأكثر المحبين له لم يستطيعوا الدفاع عنه ولو فعلوا قاموا بذلك على استحياء مطرب فى حجم عمرو دياب من المفترض أنه تمرس على «غلاسة» المعجبين وحبهم واندفاعهم غير المبرر، ومثل هذه التصرفات «العبيطة»

يجب الا تصدر عنه وبهذه الوقاحة فى رد الفعل الشاب الأقصرى يبدو أنه يسير فى طريقه وبلاغه ضد المطرب وتضامن معه جيش من المحامين سعيًا وراء الشهرة والنيل من عمرو دياب الشاب بالتأكيد ليس «غاوى شهرة» والصفعة كانت مفاجأة له رغم اعتياده على ارتياد الأفراح والحفلات سعيًا وراء «سيلفى» هنا أو هناك يفاخر به على صفحته عبر فيس بوك، ولكنه فى النهاية لم يرتكب جريمة لكى يصفع على وجهه.

الحقيقة ان الخلل المجتمعى جعل من مطرب أو فنان مثلًا أعلى وتضخيم هذا المطرب وذلك الفنان أدى فى النهاية إلى ان المعجبين يرتكبون حماقات ويجب أن يتوقع كل هذا وتكون تلك الواقعة درسًا للجميع، صفعة عمرو دياب طافت الوطن العربى كله ونالت من احترام الناس له وأوقعته فى مشاكل كثيرة وأعادت للأذهان الصفعة التى تلقاها اللاعب المغربى «الشيبى» من لاعب الأهلى وصدر فيها حكم على لاعب الأهلى قد يحرمه من ممارسة كرة القدم، أمام عمرو دياب طريق واحد هو تنفيذ طلب الشاب المصفوع والذهاب إليه فى بيته والاعتذار أو مواجهة محاكمة سوف تدينه بالتأكيد طبقًا للفيديو المنشور وبهذا يكون قد صفع نفسه كما قلت فى بداية كلامى.

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