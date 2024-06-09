غدا.. قافلة طبية شاملة فى قرية فانوس بالفيوم

تم انهاء الاستعدادات للقافلة الطبية الشاملة التي تنظمها جامعة الفيوم بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، غدا الاثنين بداية من التاسعة صباحا وحتي الثالثه ظهرا بمقر الوحدة الصحية بقرية فانوس فى مركز طاميه تحت رعاية الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القافلة تشمل 6 تخصصات طبية هي الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والرمد والعظام والأسنان، كما تشمل عقد بعض الندوات التوعوية علي هامش القافلة.

يشرف على القافلة الدكتور حمدى ابراهيم عميد كلية الطب بالفيوم والدكتورة لمياء احمد ابراهيم عميد كلية طب الاسنان والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

الكشف والعلاج بالمجان لجميع الحالات..

يشارك فى اعمال القافلة الدكتورة سارة حامد الفرجاني مدير الوحده الصحيه بالفرية وجميع العاملين بها. كما شارك فى الاستعداد للقافلة مدير الوحدة المحلية بقرية فانوس بتوفير ما يلزم من احتياجات تتمثل في إقامة سرادق لإقامة الندوات واستقبال الحالات وكذلك القيام بحملة نظافة شاملة بالقرية .

نائب رئيس الجامعة يتفقد الامتحانات ..

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق اليوم تفقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، امتحانات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) بكلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف العطار، عميد الكلية، والدكتور إسلام هلالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مهجة إمبابي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأحد.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على سير الامتحانات وموافقة الورقة الامتحانية للمعايير التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ومناسبة الوقت والمكان، وحضور أساتذة المواد والمراقبين.

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