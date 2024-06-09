مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنقلاب تروسيكل بالمنيا

تسببت السرعة الزائدة لتروسيكل ، على طريق محيط سمالوط شمال المنيا ، في مصرع وإصابة 3 أشخاص ، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، اليوم الأحد، جثة هامدة لمسن، واثنان مصابين، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل ، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفى، مركز سمالوط غرب، فيما اصيب 2 آخرين بذات الحادث.

تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحيني، مساعده للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفي مركز سمالوط غرب، اسفر عن مصرع مسن واصابة 2 آخرين ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بمركز شرطة سمالوط غرب ، بقيادة العميد محمود الحلواني ، والرائد عبد الرحمن الغزاوي ، وسيارات الإسعاف ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب تروسيكل يحمل 3 أشخاص ، من بينهما مسن يدعى " مفتاح محمد أحمد" 63 سنة يقيم بقرية ابو كيلانى، لفظ انفاسه الأخيرة على الفور، فيما اصيب 2 أخرين، وتم ايداع الجثة بالمشرحة ، وتم اجراء العلاج اللازم للمصابين.

وانتدبت النيابة العامة ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي ، وثبت بالتقرير الطبي ان الوفاة نتيجة لحدوث نزيف بالمخ ، واشتباه مابعد الإرتجاج ادت لوفاته ، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وامرت النيابة العامة ، بتصريح دفن الجثمان، وتسليمه لأهليته، واغلق المحضر في ساعته وتاريخه.

وعلى جانب أخر ، شيع المئات من اهالي قرية ابو كيلانى، بمركز سمالوط ، جثمان الفقيد في جنازة شعبية مهيبة لمثواه الآخير، وتعالت اصوات الصراخ والبكاء من اهالي الرقية والقرى المجاورة ، نظرا لتمتع الفقيد بحسن السلوك والسيرة الحسنة.