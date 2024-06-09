الأحد 09 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في إنقلاب تروسيكل بالمنيا

حادث انقلاب تروسيكل
حادث انقلاب تروسيكل

تسببت السرعة الزائدة لتروسيكل ، على طريق محيط سمالوط  شمال المنيا ، في مصرع وإصابة 3 أشخاص ، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، اليوم الأحد، جثة هامدة لمسن، واثنان مصابين، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل ، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفى، مركز سمالوط غرب، فيما اصيب 2 آخرين بذات الحادث. 

 

تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحيني، مساعده للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفي مركز سمالوط غرب، اسفر عن مصرع مسن واصابة 2 آخرين ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية  بمركز شرطة سمالوط غرب ، بقيادة العميد محمود الحلواني ، والرائد عبد الرحمن الغزاوي ، وسيارات الإسعاف ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب تروسيكل يحمل 3 أشخاص ، من بينهما مسن يدعى " مفتاح محمد أحمد" 63 سنة يقيم بقرية ابو كيلانى، لفظ انفاسه الأخيرة على الفور، فيما اصيب 2 أخرين، وتم ايداع الجثة بالمشرحة ، وتم اجراء العلاج اللازم للمصابين. 

 

وانتدبت النيابة العامة ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي ، وثبت بالتقرير الطبي ان الوفاة نتيجة لحدوث نزيف بالمخ ، واشتباه مابعد الإرتجاج ادت لوفاته ، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وامرت النيابة العامة ، بتصريح دفن الجثمان، وتسليمه لأهليته، واغلق المحضر في ساعته وتاريخه. 

 

وعلى جانب أخر ، شيع المئات من اهالي قرية ابو كيلانى، بمركز سمالوط  ، جثمان الفقيد في جنازة شعبية مهيبة لمثواه الآخير، وتعالت اصوات الصراخ والبكاء من اهالي الرقية والقرى المجاورة ، نظرا لتمتع الفقيد  بحسن السلوك والسيرة الحسنة.

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