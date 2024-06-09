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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل مران الزمالك.. تدريبات بدنية خاصة للاعبين

مران الزمالك
مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الأبيض بالأمس، بعد خوض مباراة البنك الأهلي الودية الأخيرة في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

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ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين على هامش المران، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب البدنية الخاصة من خلال استخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة التي تم استقدامها إلى الملعب.

وقاد جواو ميجيل مخطط الأحمال الفقرة البدنية التي استمرت لمدة 15 دقيقة، و تم خلالها رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة في ظل عودة اللاعبين من راحة سلبية.

بعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لخوض بعض التدريبات التأهيلية باستخدام الكرة لمدة دقائق قليله ضمن البرنامج التدريبي الموضوع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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