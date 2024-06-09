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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة قوية تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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ومن المقرر أن يستضيف الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم المقبلة 2026، بعد الفوز بشرف تنظيم هذه النسخة من المونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تنطلق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره غينيا بيساو في تمام السابعة من مساء الغد الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب 24 سبتمبر بدولة غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر وغينيا بيساو

ترتيب مجموعة مصر وغينيا بيساو

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

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