استمرار حبس سائق توك توك أنهى حياة مواطنًا في مشاجرة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، قرارًا بتجديد حبس سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.