أسعار الذهب في مصر اليوم 9 - 6 - 2024

تقدم بوابة الوفد خدمة لمتابعيها، إذ تكشف أسعار الذهب اليوم 9 - 6 - 2024 في مصر، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 9 - 6 - 2024

عيار 24

بيع 3,520 شراء 3,543 جنيها

عيار 22

بيع 3,227 شراء 3,248 جنيها

عيار 21

بيع 3,080 شراء 3,100 جنيه

عيار 18

بيع 2,640 شراء 2,657 جنيها

عيار 14

بيع 2,053 شراء 2,067 جنيها

عيار 12

بيع 1,760 شراء 1,771 جنيها

الاونصة

بيع 109,472 شراء 110,183 جنيها

الجنيه الذهب

بيع 24,640 شراء 24,800 جنيه

كيلو الذهب

بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 جنيها