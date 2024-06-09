الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر اليوم 9 - 6 - 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم بوابة الوفد خدمة لمتابعيها، إذ تكشف أسعار الذهب اليوم 9 - 6 - 2024 في مصر، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 9 - 6 - 2024

عيار 24

 بيع 3,520 شراء 3,543 جنيها

عيار 22

 بيع 3,227 شراء 3,248 جنيها

عيار 21

 بيع 3,080 شراء 3,100 جنيه

عيار 18 

بيع 2,640 شراء 2,657 جنيها

عيار 14 

بيع 2,053 شراء 2,067 جنيها

عيار 12

 بيع 1,760 شراء 1,771 جنيها

الاونصة

 بيع 109,472 شراء 110,183 جنيها

الجنيه الذهب

 بيع 24,640 شراء 24,800 جنيه

كيلو الذهب 

بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 جنيها

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