أسعار الذهب في مصر اليوم 9 - 6 - 2024
تقدم بوابة الوفد خدمة لمتابعيها، إذ تكشف أسعار الذهب اليوم 9 - 6 - 2024 في مصر، لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
أسعار الذهب اليوم في مصر 9 - 6 - 2024
عيار 24
بيع 3,520 شراء 3,543 جنيها
عيار 22
بيع 3,227 شراء 3,248 جنيها
عيار 21
بيع 3,080 شراء 3,100 جنيه
عيار 18
بيع 2,640 شراء 2,657 جنيها
عيار 14
بيع 2,053 شراء 2,067 جنيها
عيار 12
بيع 1,760 شراء 1,771 جنيها
الاونصة
بيع 109,472 شراء 110,183 جنيها
الجنيه الذهب
بيع 24,640 شراء 24,800 جنيه
كيلو الذهب
بيع 3,520,000 شراء 3,542,857 جنيها