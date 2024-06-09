الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا: 45.26% نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية

فرنسا
فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بلغت 45.26%، من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت باريس، بزيادة نقطتين مقارنة بالفترة نفسها خلال الانتخابات السابقة في عام 2019. 

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وأشارت وزارة الداخلية  في بيان، اليوم الأحد إلى زيادة في نسبة المشاركة في انتخابات 2024، حيث وصلت إلى 45.26% في تمام الساعة الخامسة مساء، وهو أعلى مما تم تسجيله خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والتي بلغت 43.29% في عام 2019، و35.07% في عام 2014. 

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم في فرنسا أبوابها أمام أكثر من 49 مليون ناخب مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 81 نائبا في البرلمان الأوروبي، من بين عدد قياسي من القوائم الانتخابية بلغ حسب وزارة الداخلية 38 قائمة لعدة أحزاب سياسية، من بينها "التجمع الوطني" (يمين متطرف)، وحزب "النهضة" الحاكم (وسط)، وحزب "الجمهوريون" (يمين)، و"فرنسا الأبية" (يساري راديكالي).

ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس في أغلب البلديات، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى.. ودُعي أكثر من 360 مليون ناخب أوروبي إلى مراكز الاقتراع في دول الاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي الواقع مقره في مدينة ستراسبوج الفرنسية.

وتنظم الانتخابات كل خمس سنوات، ويختلف موعدها بين دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث بدأت الخميس الماضي في هولندا ثم يوم الجمعة في أيرلندا، والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا اليوم الأحد، في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية مع احتمال صعود اليمين المتطرف.

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