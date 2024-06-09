استعدي لإشراقة طبيعية واصنعي بلاشر طبيعي في المنزل

في عالم المكياج، يُعتبر البلاشر أحد العناصر الأساسية التي تُضفي لمسة من الحيوية والنضارة على الوجه. ومع اتجاه العديد من الأشخاص نحو استخدام المنتجات الطبيعية والصحية، فإن صنع بلاشر طبيعي في المنزل يُعتبر بديلاً مثاليًا للبلاشر التجاري الذي قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة. من خلال استخدام مكونات بسيطة وطبيعية، يمكنك تحضير بلاشر يتناسب مع لون بشرتك ويمنحها إشراقة طبيعية. في هذا الدليل، سنتعرف على كيفية صنع بلاشر طبيعي في المنزل باستخدام مكونات صحية ومتوفرة بسهولة، استعدي لاكتشاف كيف يمكنك الحصول على بشرة مشرقة ومظهر مثالي باستخدام هذا البلاشر المنزلي الطبيعي.

طريقة عمل بلاشر طبيعي

طريقة عمل بلاشر طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية

المكونات:

- مسحوق الزرع أو الكاكاو (لون بلاشر داكن)

- مسحوق البنجر (لون بلاشر وردي)

- زيت جوجوبا أو زيت اللوز الحلو (للقوام)

- زيوت طبيعية للعطر (اختياري)

خطوات تحضير البلاشر

1. قم بمزج كمية متساوية من مسحوق الزرع أو الكاكاو ومسحوق البنجر في وعاء صغير. يمكنك تعديل النسب حسب اللون المرغوب.

2. أضف بضع قطرات من زيت جوجوبا أو زيت اللوز الحلو ببطء وقليلًا في كل مرة حتى تحصل على القوام المناسب. المطلوب هو الوصول إلى القوام الذي يمكن أن يلتصق بالجلد ويعطي لونًا طبيعيًا.

3. إذا كنت تفضل رائحة معينة، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيوت العطر مثل زيت اللافندر أو الورد.

كيفية الاستخدام:

- امزجي البلاشر الطبيعي بإصبعك أو بفرشاة البلاشر.

- ضعيه على الخدين بحركات دائرية للحصول على توزيع متساوٍ.

- يمكنك زيادة الكمية إذا لزم الأمر حتى تحصلي على اللون المرغوب.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على بلاشر طبيعي وآمن لبشرتك دون استخدام المواد الكيميائية الضارة.