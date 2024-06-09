حجاج بيت الله من المدينة المنورة: ربنا يحفظ مصر والرئيس السيسي.. وشكرًا وزارة الداخلية

رصدت جبهة شباب الصحفيين مشاهد الفرحة العارمة والسعادة الشديدة التي سيطرت على حجاج القرعة لدي وصولهم مطار المدينة المنورة حيث استقبلهم بحفاوة بالغة وترحاب كبير اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج وضباط ومسئولي بعثة حج القرعه بوزارة الداخلية المصرية وسط حالة روحانية شديدة الخصوصية تجلت فيها أسمي مقومات الحق والخير والسعادة

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد:ليس غريبا ولا جديدا على أبطال وزارة الداخلية هذه المواقف المشرفة والمشرقة في الداخل والخارج بعد أن تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والمساعدات خاصه كبار السن بالتنسيق مع مسئولي وزارة الحج والعمره السعودية.

وأضاف طواله: بعثة الحج بوزارة الداخلية استقبلت حجاج بيت الله بالورود وتوزيع الهدايا عليهم وسط دعوات الحجاج أن يحفظ الله مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة خير اجناد الأرض وهتفوا "تحيا مصر ..عاشت وزارة الداخلية".



أشار رئيس الجبهة إلي إن الحجاج أشادوا بجهود بعثة الحج في توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج كبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الحافلات التي تم اختيارها بعناية مع خدمة نقل حقائب الحجاج لتوفير مشقة نقلها والرد على كافة استفساراتهم على مدار الساعة.

أوضح طواله إلي إن مسئولي البعثة المصرية واصلوا تسهيل الإجراءات وصولا إلى فنادق الإقامة حيث استقبلهم عدد آخر من الضباط والصابطات بوزارة الداخلية المصرية حيث تم تنظيم حفلات استقبال لهم بالفنادق تمهيدا لأداء مناسك الحج حيث تم اختيار الفنادق بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوي مما يسهل على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات في أوقاتها بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات السعودية لتيسير زيارة الروضة الشريفة وتم تقسيم الحجاج في مجموعات لدخول الروضة مما يضمن دخولهم بدون عناء.