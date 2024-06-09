وزير الخارجية الإماراتي ونظيره النيوزيلندي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ،خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، العلاقات الثنائية بين البلدين .

واستعرض الجانبان اليوم الأحد بحسب وكالة انباء الامارات (وام)- مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وإمكانات تعزيزها في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

وتطرق الجانبان إلى مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما ما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتعاون في العديد من المجالات التنموية .

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا.. مشيرا إلى وجود رغبة وإرادة مشتركة من البلدين الصديقين لتعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما .

كما بحثا -خلال الاتصال الهاتفي- عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي منطقة الشرق الأوسط.