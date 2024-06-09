الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإماراتي ونظيره النيوزيلندي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد آل نهيان

 

بحث وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ،خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، العلاقات الثنائية بين البلدين .

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الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع وزيري النقل في الإمارات وروسيا

واستعرض الجانبان  اليوم الأحد بحسب وكالة انباء الامارات (وام)- مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وإمكانات تعزيزها في القطاعات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

وتطرق الجانبان إلى مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما ما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتعاون في العديد من المجالات التنموية .

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا.. مشيرا إلى وجود رغبة وإرادة مشتركة من البلدين الصديقين لتعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما .

كما بحثا -خلال الاتصال الهاتفي- عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي منطقة الشرق الأوسط.

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