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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب التشيك يعلق على غياب قائد المنتخب عن يورو 2024 بألمانيا

منتخب التشيك
منتخب التشيك

علق مدرب المنتخب التشيكي الأول لكرة القدم إيفان هاسيك، على غياب أحد أهم لاعبيه عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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غياب نجم منتخب التشيك عن يورو 2024

وكان لاعب المنتخب التشيكي ميشال ساديليك قد تعرض للإصابة بسبب سقوطه من دراجة كان يقودها قبل أيام من بطولة كأس الأمم الأوربية.

وأكد هاسيك أن غياب ساديليك، يعد صدمة كبيرة، حيث يمثل قوة كبيرة ولاعب من أصحاب الخبرات في المنتخب.

وقال المدير الفني للمنتخب التشيكي إيفان هاسيك: "بالتأكيد، هذه تعد انتكاسة كبيرة لنا، لأن ميشال أحد لاعبينا ذوي الخبرة".

وتابع: "لم يكن من قبيل الصدفة أنه ارتدى شارة الكابتن خلال المباراة ضد مالطا".

الجدير بالذكر أن المنتخب التشيكي يأتي في المجموعة السادسة، بالإضافة إلى كل من البرتغال، جورجيا وتركيا.

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