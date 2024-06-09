الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"فيفا" يدرس تطبيق قرار مثير

فيفا
فيفا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباريات بالدوري المحلي خارج بلدها الأصلي خلال الموسم المقبل.

txt

نجل أنشيلوتي يتلقى عروضا عديدة من الأندية

جاء ذلل بعد المقترح الذي قدمته أحد الشركات الأمريكية بإقامة عدد من المباريات للدوريات المحلية خارج بلادها، لكن الاقتراح قوبل بالرفض.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هذا المقترح تم وضعه مرة أخرى على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل القرارات المتطورة التي يتخذها "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك رغبة لدي المسؤولين بالموافقة على هذا الأمر، وذلك من سيكون هناك استفادة من هذا القرار خاصة إذا تم نقل بعض المباريات بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي إلى الولايات المتحدة الامريكية.

الجدير بالذكر أن هذا المقترح تم عرضه خلال سنوات عديدة سابقة في الدوري الإسباني، لكن قوبل بالرفض من الاتحادان الدولي والمحلي هذا الأمر بسبب الجماهير وحضورها للمباريات رغم أن العائد الربحي كبيرًا للغاية.

مواد متعلقة

بعد اجتماعه مع المالك.. توخيل يضع استراتيجية لخروج مانشستر يونايتد من أزماته

تطورات تجديد عقد دي يونج مع برشلونة.. الهولندي يصدم البارسا
الجريدة الورقية