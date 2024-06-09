نائب محافظ البحيرة تكرم منتخب التربية الخاصة الحاصل على المركز الأول

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكريم منتخب إدارة التربية الخاصة بالبحيرة والذي توج بالمركز الأول كأبطال للجمهورية فى مسابقة المسرح المدرسى لطلاب الإعاقة الذهنية، وذلك بمسابقات التربية الخاصة التي أقيمت تحت رعاية الدكتوررضا حجازى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 12 حتى 18 مايو 2024، وذلك بحضور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، و محمد بدر - وكيل مديرية التربية والتعليم، و عبد الرحمن صالح - رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة، والدكتور خالد الدقلة - مدير عام التعليم العام، ورضا رمضان إسماعيل - مدير إدارة التربية الخاصة بالبحيرة، وعدد من المشرفين وأولياء أمور الطلاب الفائزين والمكرمين.

حيث أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم ورعاية قدرات ومواهب أبناء مصر من ذوى الهمم تمثل دافع قوى لهم فى تحقيق الإنجازات فى كافة المجالات، مؤكدة حرص المحافظة على بذل كافة الجهود لدعمهم وتمكينهم فى مختلف المجالات، مما يسهم فى تعميق مفاهيم الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع وتقبل الآخر.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بحصول منتخب التربية الخاصة بالبحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتتويجه كبطل للجمهورية فى مسابقة المسرح المدرسى لطلاب الإعاقة الذهنية، كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير لجهود مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، والتى تعمل لتقديم وتوفير كل الإمكانات لأبناء المحافظة لدعم وتنمية مواهبهم ،وإعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة فى الأنشطة المختلفة التي تنظمها مؤسسات الدولة ،وتحقيق مراكز متقدمة تفخر بها محافظة البحيرة.

كما أكدت على الدور الكبير الذى تقوم به إدارة التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا إلى جنب مع كافة أجهزة المحافظة لرعاية أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، مقدمة التهنئة للفائزين وأولياء أمورهم متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويضم منتخب المسرح للتربية الخاصة بالبحيرة الفائز بالمركز الأول والذين تم تكريمهم كل من محمد عبد السلام زغلول، مايسة هاشم ،إسلام حمادة إسماعيل، إسراء إبراهيم، مصطفى عماد حسن، ضحى سعد، عمرو مصطفى محمد، آية عادل، محمد محسن على، ياسمين أشرف، عادل جمال .