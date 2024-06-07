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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي في الهجوم.. تشكيل المغرب المتوقع أمام زامبيا في تصفيات المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أستقر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام زامبيا والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب أدرارضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ومن المتوقع أن يدخل منتخب المغرب مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي – يحيى عطية الله – رومان سايس – نايف أكرد
وسط الميدان: أسامة العزوزي – عز الدين أوناحي – حكيم زياش
الهجوم: أيوب الكعبي – إلياس بن الصغير – إبراهيم دياز.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب زامبيا في المركز الثاني بنفس الرصيد 3 نقاط.

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