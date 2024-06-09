أزهر سوهاج تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة أخميم

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة “مدير إدارة أخميم الأزهرية”، شرق محافظة سوھاج، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣م، وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2024، حتى الأحد الموافق 23/6/2024 .



ومن جانبه قال المركز الإعلامي لمنطقة سوهاج الأزهرية من خلال الإعلان أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:-

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب + تأهيل تربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول أ بأقدمية سنتين على الأقل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة على الترشيح لوظيفة مدير إدارة تعليمية عن تقدير فوق متوسط على الأقل.

وأضاف المركز الإعلامي للمنطقة أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل).

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية على أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.