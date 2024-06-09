النيابة العامة توجه تهمة جديدة لسفاح التجمع

أصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا، بشأن إحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من جرائم.

وأحالت النيابة العامة سفاح التجمع بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

جاء ذلك فى بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد.