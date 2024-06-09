نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة

تفقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، امتحانات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة) بكلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف العطار عميد الكلية، والدكتور إسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مهجة إمبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأحد.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على سير الامتحانات وموافقة الورقة الامتحانية للمعايير التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ومناسبة الوقت والمكان، وحضور أساتذة المواد و المراقبين.

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

من جهه أخرى انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من جميع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ بعد غداً الإثنين الموافق 10 يونيو الحالى، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات , وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية، وانه تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، ذذذذ. ش ءوتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

وأشارت قرنى، إلى أنه توفير 18 استراحة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها على أعلى مستوى ،وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.والتي تضمن للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة إقامة كريمة، من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بمحافظة الفيوم.

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