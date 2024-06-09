1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية بسوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة، رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، وخالد هاشم مدير شئون طلاب الجامعة الأهلية.

واطمئن الدكتور حسان النعماني خلال جولته علي أعمال الإمتحانات لطلاب الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني، وتابع تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التيسير على الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لمساعدتهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، موجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب و أهمية توفير كافة وسائل الراحة للطلاب للخروج بالامتحانات على الوجه الأمثل.

وقال الدكتور أحمد أبوالمجد مدير فرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالجامعة بلغ 1000 طالب وطالبة، موزعين على 6 لجان بمبنى المدرجات، ومبني كلية التربية النوعية، لافتاً إلى أن الامتحانات بدأت يوم 25 من شهر مايو الماضي وتستمر حتى 12 يونيو الجاري، على 4 فترات من الساعة 9 حتى 11 صباحاً، ومن الساعة 11,30 صباحاً حتى 1,30 ظهراً، والفترة الثالثة من الساعة 2 حتى 4 عصراً والفترة الأخيرة من 4,30 حتي 6,30 مساءاً .