طارق تهامي يطالب بتقدير الوقت التنافسي في قدرة تعامل الشباب مع الذكاء الاصطناعي

أشاد النائب الوفدى طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، بالتقرير المعروض من اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن دراسة عن "الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات". المعروض فى الجلسه العامه لمجلس الشيوخ

وشدد على أهمية النظر إلي تقدير الوقت التنافسي، لاسيما وأن التقارير تشير إلي أن هناك 4 دول واعدة في مجال تتمثل في الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، والسبب الرئيس في ذلك أن لديها شباب لديهم قدرة علي التعامل مع هذه التقنيات لكن هناك تحذير من دخول دول أخرى في مجال التنافسية مثل قطر والكويت والبحرين، مما يجعلنا أمام ضرورة تقدير الوقت التنافسي في المنطقة