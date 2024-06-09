أسعار الكتاكيت بتعاملات اليوم الأحد بالمزرعة والأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأحد 9-6-2024 في الأسواق ومحال الدواجن، حالة من الاستقرار، وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 24.25 جنيه.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرار التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، التفاصيل الكاملة عن أسعار الكتاكيت اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد بالمزرعة

سجل سعر الكتكوت الأبيض 24.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 33 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 35 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 29 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 35 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 30.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 34 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 30 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

وبجانب اسعار الكتاكيت اليوم، نستعرض أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 44 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم.