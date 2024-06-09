ننشر شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عن بدء سحب ملفات التقدم للإلتحاق بمدارس التمريض التابعة للمديرية ،بجميع مدارس التمريض الموجودة بمراكز المحافظة، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو القادم، ولمدة أسبوعين تنتهي يوم الخميس 18من شهر يوليو .

ويتم تقديم صور الأوراق بمعرفة ولي الأمر وهي إستمارة الشهادة الإعدادية ،إستمارة النجاح في الشهادة الإبتدائية أو إفادة النجاح ، شهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وان يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ، وأن يكون الطلب حاصل علي الشهادة الإعدادية لهذا العام طبقا لإدارة التعليمية في التيرم الاول فقط ،وأن يكون الطالب من نفس المركز الذي حصل منه علي شهادة إتمام التعليم الأساسي ، وأن يكون القبول طبقا لأعلي المجاميع المتقدمة ، عليأن يتم إعلان الحد الأدني للقبول بعد إنتهاء عمليات التنسيق ، تقديم إقرار بالتفرغ للدراسة موقع من ولي الأمر .