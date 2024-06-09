الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزارة الهجرة: دار الإفتاء تجيز للمصريين بالخارج ذبح الأضحية داخل مصر

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

توضح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبناء على فتوى دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، وهو أمر مستحب حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد.

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 كما قررت وزارة الأوقاف فتح باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة) على الحسابات التالية:-

يأتي ذلك احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:

‏Account Name in arabic : مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏EUR Acoount Number: 01400130000002145

‏EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145

‏Swift COde : BMISEGCXXXX

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏USD Account Number: 140012000000780

‏USD IBAN NUmber :EG: 710002014001400120000007480
‏Swift Code: BMISEGCXXXX

وإذ تعرب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بهذه المناسبة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

الجريدة الورقية