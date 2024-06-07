غادة عجمي: مؤتمر المصريين بالخارج يأتي في توقيت مهم للغاية بعمر الوطن

أعربت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عن شكرها للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على ما تبذله من جهد في سبيل خدمة مواطنينا بالخارج، خاصة ما يتم من استعدادات لمؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته الخامسة، هذا المؤتمر الذي يعد موعد الالتقاء السنوي لكل المصريين من مختلف دول العالم، يلتقون خلاله بمختلف المسئولين المعنيين بخدمتهم في مختلف المجالات، ينصتون إليهم باهتمام شديد ويستمعون لمقترحاتهم ورؤيتهم وكذلك احتياجاتهم المتنوعة.

وأضافت النائبة غادة عجمي أنها على استعداد تام للتعاون مع وزارة الهجرة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة خلال المؤتمر الذي يأتي في توقيت هام للغاية في عمر الوطن، في ظل توجهات الدولة التي تستهدف دائما خدمة المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم مصر.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور/ يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأفارقة ومجموعة HOC الاقتصادية، لبحث التعاون المشترك لتوفير احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لآراء ومقترحات المغتربين بشأن موضوعات النسخة الخامسة القادمة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي سيقام على مدار يومين 4 و5 أغسطس القادم.



وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة الهجرة على أن المؤتمر منصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققا لطموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كافة الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية، فيما حثت سيادتها الراغبين في المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر عبر الرابط التالي على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو القادم: