وزراء المجر: السلام في أوكرانيا يعتمد على انتخابات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

رأى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السلام في أوكرانيا يعتمد على انتخابات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال فيكتور أوربان، إنه من الممكن توقع تسوية الصراع الأوكراني إذا فازت القوى المحبة للسلام في انتخابات البرلمان الأوروبي والولايات المتحدة.



وأضاف أوربان ردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء /تاس/ الروسية بعد التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، حول التوقيت الذى يمكن توقع فيه السلام في أوكراني- : "يمكن تحقيقه في خطوتين".



وأوضح أن الموضوع الرئيسي لانتخابات البرلمان الأوروبي الجارية في كافة دول الاتحاد الأوروبي هو قضية الحرب والسلام.. مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجرى في شهر نوفمبر القادم وهذه هي الخطوة الثانية.



وشدد على أنه إذا فاز في الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة أشخاص محبون للسلام، فيمكن إحلال السلام في أوكرانيا.. قائلا :"الآن مهمتنا الأولى هي الفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي".



وأشار إلى أنه تابع عن كثب الحملات الانتخابية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ورأى أن قضية الحرب والسلام أصبحت في المقدمة في كل مكان.. مشيرا إلى أن هذه الآن قضية أوروبية عامة ومن ثم يمكن تفسير الحملة الانتخابية في الدول الأوروبية على أنها حملة حول قضية الحرب والسلام.

