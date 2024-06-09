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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أشرف حكيمي يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

أشرف حكيمي لاعب باريس
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان

دخل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دائرة إهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني.

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معركة الميركاتو الصيفي: ريال مدريد يزاحم برشلونة على فيرتز

وقالت صحيفة “ ذا إثلتيك” الإنجليزية أن ريال مدريد يستهدف عودة أشرف حكيمي لصفوفه خلال الفترة المقبلة لتعويض داني كارفخال في المواسم المقبلة.

ويعد أشرف حكيمي أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد صديقاً مقرباً لكليليان مبابي المنضم حديثاً لصفوف الميرينجي.

ويدرس ريال مدريد التحرك لضم حكيمي الصيف المقبل حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2025-2026، ماقد يجبر النادي الفرنسي على بيع اللاعب تجنباً لرحيله في صفقة مجانية بعد نهاية عقده.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة بضم كوكبة من النجوم في مختلف المراكز.

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