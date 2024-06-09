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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وزير التعليم العالي: إعداد برامج عمل بالجامعات استعدادًا لمواكبة الذكاء الاصطناعي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، يتم الاستعداد لمواكبة الذكاء الاصطناعى، من خلال استراتيجية استخدامات الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى إعداد برامج عمل بالجامعات للذكاء الاصطناعى، و تم التوصل إلى عدد من التوصيات التى يتم تنفيذها، وتم انفاق نحو 10 مليار جنيه فى ذلك.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

وأضاف عاشور، تضمنت التوصيات، تغيير المناهج لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعى، وتنمية مهارات الطلاب لمواطبة مجالات العمل، وكذلك تحول الحرم الجامعى ليعمل بشكل ذكى، وكذلك تفعيل المنصات الاليكترونية، وتطوير المحتوى التعليمى 

وأكد وزير التعليم العالى، أهمية التحول الرقمى، قائلا،: من غير التحول الرقمى الجيد لن نستفيد من الذكاء الاصطناعى

وتابع، أيضا من بين محاور الاستراتيجية، البرامج البينية بين التخصصات المختلفة، نظرا لأن الذكاء الاصطناعى يدخل فى كل التخصصات.

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