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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "السرب" في شباك التذاكر أمس

فيلم السرب
فيلم السرب

حقق فيلم السرب، للنجم أحمد السقا، أمس، السبت، إيرادات بلغت 319,372 جنيه، ضمن الأعمال المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم السرب 

فيلم السرب، يشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، عددا من النجوم منهم: كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب

يعرض فيلم السرب، أحداثًا حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية في مدينة درنة الليبية بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصريًا قبطيًا.

ويتناول فيلم السرب، عمل الجهات الأمنية المصرية ضد التنظيمات الإرهاب، والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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