تعرف على مقار المراكز التكنولوجية سوهاج

وقدمت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة مشروع المراكز التكنولوجية لتطوير وميكنة الخدمات الحكومية ويعد أحد المشروعات القومية، التى تهدف فـى المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين لتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا في أسرع، وأقل وقت ممكن وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية فى التعامل، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الأخرى التي تحاول الدولة القضاء عليها بشتى الطرق .



وتعد المراكز التكنولوجية فى هذا التوقيت محور اهتمام كبير من قبل المواطنين بالقرى والمدن من خلال تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا للقرارات المنظمة للعمل فى هذا الشأن وإليكم أهم المعلومات حول عناوين مفار المراكز التكنولوجية والتي يبلغ عددها 15 مركزا تشمل كافة مراكز المحافظة وهي:-

1- المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة مقره االديوان العام.

2- المركز التكنولوجى لمركز سوهاج مقره الوحدة المحلية بمجلس مدينة سوهاج.

3- المركز التكنولوجى بحي شرق سوهاج مقره الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بشارع التحرير رقم الهاتف0932312641 فاكس 0932314596

4- المركز التكنولوجى بحي غرب سوهاج مقره الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بشارع الغزل رقم الهاتف 0932156906 فاكس 0932156907

5- المركز التكنولوجى بمركز المراغــة مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة .

6- المركز التكنولوجى لمركز طهطا مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

7- المركز التكنولوجى بمركـز طمـا مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما تليفون 0932797323.

8- المركز التكنولوجى لمركز جهينــة مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

9- المركز التكنولوجى لمركز أخــميم مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم تليفون 0932588371.

10- المركز التكنولوجى بحى الكوثر بسوهاج مقره الوحدة المحلية لحى الكوثر .

11- المركز التكنولوجى لمركز ســاقلتة مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

12- المركز التكنولوجى بمركز دار السلام مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام تليفون مدير المركز 01009488297 تليفون وكيل المركز 01120800449 .

13- المركز التكنولوجى بمركز المنشاه مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه.

14- المركز التكنولوجى بمركز جرجـا مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

15- المركز التكنولوجى بمركز البلينـا مقره الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا رقم الهاتف 01022247363 فاكس 0934800839.