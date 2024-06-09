جامعة حلوان الأهلية تكرّم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية

أقامت إدارة رعاية الشباب في جامعة حلوان الأهلية حفلا لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بالأنشطة الطلابية.

وشملت الجزائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، ومسابقة الشطرنج.

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية اهتمامه بتنمية وعي الطلاب على جميع المستويات، والحرص على تشجيعهم للمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة ودمجهم في الحياة الجامعية.

ونوه رئيس جامعة حلوان الأهلية بأن الجامعة بها نادي يوفر العديد من الأنشطة الرياضية للطلاب، وأن العام الدراسي القادم سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية. كما أعرب عن بمستوى طلاب جامعة حلوان الأهلية.

الفائزون في مسابقة حفظ القرآن في جامعة حلوان الأهلية

وحصد الطلاب التالي أسماؤهم من جامعة حلوان الأهلية المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ القرآن الكريم:

١- محمود عماد الدين محمود (حفظ القرآن الكريم كاملا)

٢- محمود محمد إبراهيم (حفظ نصف القرآن الكريم)

٣- حبيبة سيد حامد ( حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم)

فيما حصد الطلاب التالي أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة:

١- عمرو عبد المنعم سنوسي

٢- نور عادل فوزي

٣- نورا أشرف عبد الرحمن

وحصد الطلاب التالي أسماؤهم المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الشطرنج:

١- يوسف وحيد شوقي

٢- أحمد سيف الإسلام

٣- زياد حسين رجب.

وتسلم الطلاب الفائزون شهادات تقديرية ومبلغا ماليا، والتقطوا بعض الصور التذكارية مع منظمي الحفل.

أقيم الحفل وتكريم الطلاب الفائزين تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، ومحمد حسين مدير شؤون الطلاب، والإمام عبدالله فتحي مندوب وزارة الأوقاف ومحكم المسابقات الدينية بالجامعة، والشيخ هشام رمضان مسؤول الدعوة والإرشاد الديني بالجامعة.