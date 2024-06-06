تحذير هام من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة

وجهت جامعة حلوان الأهلية تحذيرًا هامًا للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها من أعمال نصب قد يتعرضون لها.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية بأنه بمناسبة بدء مرحلة القبول بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فإنها تحذر وتهيب بأولياء الأمور وأبنائها الطلاب، من التعامل مع أي شخص من خارج الجامعة يدعي القدرة على المساعدة أو تسهيل القبول بكليات الجامعة المختلفة.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية عدم وجود أي ممثلين أو وسطاء لها من خارجها يدعون قدرتهم على تسجيل أو إلحاق الطلاب بالجامعة بالمخالفة لتعليمات وشروط وقواعد القبول والتسجيل الصادرة عن أمانة مجلس الجامعات الأهلية أو سداد المصروفات الدراسية.

رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وشدد جامعة حلوان الأهلية على أن الطريقة الوحيدة للتقديم للالتحاق ببرامجها الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2024-2025 هو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أن وأن التعامل يتم فقط عن طريق رابط الجامعة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (من هنا).

ونوهت جامعة حلوان الأهلية بأن التقديم يجرى بالتعاون مع إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة، والتي يمكن التواصل معها على الرقمين التاليين:

01100650044

01100440119

وأهابت جامعة حلوان الأهلية بأن ليس لها أي محافظ مالية على شبكات الاتصالات المختلفة (فودافون كاش، اتصالات كاش، وغيرها) من المحافظ المالية، وأن سداد الرسوم يتم إلكترونياً عن طريق الكود الذي يصل للطالب على نفس رابط التقديم.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية بأنها تحتفظ بحقها في رصد وكشف أي متورط في هذا الأمر، حيث سيتم اتخاذ الإجرءات القانونية المناسبة ضده، وإحالته للجهات الرقابية والأمنية المختصة تمهيدًا لتوقيع العقوبات المناسبة عليه.

وفتحت جامعة حلوان الأهلية باب التقديم في البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ويكون التسجيل في جامعة حلوان الأهلية في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة، إذ ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.

