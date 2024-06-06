جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان في كلية الاقتصاد المنزلي

زار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلي وكان في استقبال الوفد الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

واجتمع رئيس جامعة حلوان مع أعضاء مجلس ادارة مركز الزراعة الصحراوية، وتحدث عن أهمية وضرورة الإسراع في خطوات إنشاء كلية الزراعة باعتبارها أهم ساعد في دعم الاكتفاء الذاتي داخليا في الجامعة أو في المجتمع المحيط، سواء في الإنتاج الزراعي النباتي من محاصيل حقلية وبستانيه، او إنتاج حيواني، وصناعات غذائية

رئيس جامعة حلوان: نضع كل إمكانياتنا لإنشاء كلية الزراعة الصحراوية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن القيادة السياسية تضع الملف الزراعي في مقدمة الملفات التي توليها بالغ الاهتمام وتحاول بكل قوة مواجهة أزمات الأمن الغذائي بالتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة واستنباط سلالات ذات كفاءة إنتاجية وجودة عالية مقاومة للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه من هنا تضع الجامعة كل إمكانياتها لإنشاء كلية الزراعة الصحراوية وتفعيل عمل مركز الزراعة الصحراوية.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار القاضى المشرف على كلية الزراعة الصحراوية، أن الاجتماع تضمن أساتذة كليات الزراعه والمراكز البحثية لمؤسسي كلية الزراعة وأعضاء المركز، وكان اللقاء فرصة كبيرة للنقاش حول جميع الملفات في جميع تخصصات كلية الزراعة وبدء الجدول الزمني للتنفيذ وبالفعل ناقش كل أستاذ الملف الذي يشرف عليه متناولا خطة العمل وآليات التنفيذ والخطة الزمنية.

رافق رئيس جامعة حلوان خلال الزيارة كل من: الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

وقام رئيس جامعة حلوان والوفد المرافق بتفقد الوحدات الإنتاجية بالكلية وكذلك مبنى كلية علوم التغذية والتي تسعى الجامعة إلى افتتاحها هذا العام.



