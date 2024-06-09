وزير التعليم العالي يتفقد مقر شركة "متجر" لحلول التنقل

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية لشركة متجر (Matgr) لحلول التنقل؛ لبحث آليات التعاون المُشترك.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة متجر، وزيانغ رئيس مجلس إدارة شركة LVTONG الصينية الشريك المُتعاقد معه لنقل التكنولوجيا، وعدد من قيادات الشركة والمهندسيين المُتخصصين.

وزير التعليم العالي يتطلع على أحدث السيارات الكهربائية

وزير التعليم العالي يتفقد السيارات

واطلع وزير التعليم العالي على أحدث السيارات الكهربائية التي تقوم الشركة بإنتاجها، بالإضافة إلى التعرف على النظم الحديثة التي يتم تزويد السيارات بها، والتعرف على إمكانياتها.

واستعرض وزير التعليم العالي موقف السيارة الكهربائية التي تُنتجها جمهورية مصر العربية حاليًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المشروع خاصة وأنه يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى دعم الوزارة لإنتاج السيارة الكهربائية المصرية وتطويرها.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية مع كبرى الشركات في هذا المجال، بما يساهم في تطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقدم فريق عمل (Matgr) شرحًا تفصيليًا حول السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها، والمواصفات التي تتمتع بها السيارات ووسائل الأمان المُزودة بها، لتقديم تجربة قيادة ممتعة.