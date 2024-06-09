وزارة العمل تتابع مراكز تدريب وتجهيزات الاختبارات بالمنيا

فى إطار مشروع مهنى 2030 ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمركز تدريب اى اف اى كيو بالمنيا ، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 ، من وزارة العمل ، لمتابعة التجهيزات للاختبار النظري للمتدربين على دورات الخدمات الصحية ، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 224 متدرب، والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بالتعاون مع القطاع الخاص.

إذ بدأ المشروع يؤتي بثماره، حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ " المشروعِ " مِنْ الخريجينَ الجُددِ ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة ، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ، من خلال مشروع مهنى 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة،لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضافت مدير المديرية أنه راقب على اللجان رئيس اللجنة ايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ، والدكتورة نهال صابر إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، ومؤكدة الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض ، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة ، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين فى كافة مجالات التدريب والتشغيل.