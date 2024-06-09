كيف تتعامل الأقصر مع ارتفاع الحرارة؟ (فيديو)

كشف اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، كيفية تعامل المدينة مع ارتفاع الحرارة، مؤكدًا أنّ المحافظ وجه بالتنسيق بين أجهزة المحافظات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والأزمات المترتبة عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفصائية المصرية، اليوم الأحد، أن ذروة قيمة الحرارة بالمحافظة تتراوح بين 45 و46 درجة.

وأوضح أن الشركة الوطنية للطوارئ وجميع الأجهزة التنفيذية تتلقى البلاغات في أي توقيت لحل أي مشكلة، وبالنسبة إلى توقيتات فتح وغلق المقاصد والمزارات السياحية، فإنها من السادسة صباحا حتى الخامسة مساءً.

وتابع: "عدلنا التوقيت إلى الساعة السادسة مساءً، حتى يدخل السياح المزارات الساحية في التوقيتات التي يفضلونها، وزودنا مراكز الزوار في المحافظة، إذ تتاح فيها تكييفات ودورات المياه وكافيتيريات ونقدم المشروبات الباردة باستمرار".

الأقصر بالمركز العاشر بين المدن الأعلى ارتفاعا بالحرارة

سجلت محافظة الأقصر هذا الاسبوع، المركز العاشر من المدن الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة على العالم، ولم يجد أطفال الأقصر مهربًا من هذا الطقس سوى مياه النيل؛ للتلطيف على أجسادهم في هذا الطقس الحار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس شهدت الجمعة ذروة الموجة شديدة الحرارة المؤثرة على جميع أنحاء الجمهورية، لتصل في الأقصر إلى 47 درجة مئوية لتلي محافظة أسوان في المدن الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة على مستوى مصر.