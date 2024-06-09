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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل حصول جامعة الجلالة على المركز الأول بمسابقة "EMIC" الدولية (فيديو)

طلاب جامععة الجلالة
طلاب جامععة الجلالة

كشف محمد منير أحد طلاب جامعة الجلالة الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية "EMIC" التي استضافتها سلوفينيا على مدار 3 شهور، مؤكدًا أنه كان عضوا في فريق ركز مشروعه على حل المشكلات البيئية. 

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رئيس جامعة الجلالة يهنئ فريق "Sugar Heal" لفوزهم في المسابقة الدولية EMIC

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غداً السبت.. قافلة طبية بقرية الجلالة بمدينة الضبعة شرق مطروح

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفصائية المصرية، اليوم الأحد: "تمكنا من تحقيق المركز الأول من خلال فريقنا الذي ركز على استخدام مخلفات القصب وغيرها".

وأضاف: "الفريق عبارة عن 6 طلاب به 3 مشروعات مختلفة هي بيوتكنولوجي وإدارة لوجستيات ونظم أعمال حتى ننسق مع بعض، فكل منا مهتم بمجال وحققنا التكامل مع بعض".

وتابع: "الفريق اختار الابتكارات الخاصة بمشكلات البيئة، فقد أردنا المساهمة في حل بعض المشكلات وتقديم قيمة مضافة، ووجدنا أن ثمة مشكلة في المخلفات الزراعية بشكل عام والقصب بشكل خاص، لذلك تعاملنا مع هذا الأمر".

رئيس جامعة الجلالة يهنئ الفريق الفائز

وهنأ الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، الطالب محمد منير، بالفرقة الرابعة في برنامج البايوتكنولوجي بمجال العلوم الأساسية، وفريقه "Sugar Heal" من طلاب الجامعة، لحصولهم على المركز الأول وفوزهم بجائزة قدرها 5000 يورو، بين منافسين من مختلف جامعات العالم في الموسم الثاني للمسابقة الدولية Euro-Mediterranean Innovation Camp (EMIC)، التي نظمتها جامعة الأورو-متوسط (EMUNI)، على مدار 3 شهور بدولة سلوفينيا.

وتهدف المسابقة الدولية (EMIC) إلى تشجيع الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الابتكار وريادة الأعمال، وقد شارك فيها فرق من مختلف الجنسيات، حيث قدموا مشاريعهم الابتكارية في مجالات متنوعة مثل الصحة والبيئة والتكنولوجيا.

 

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