رئيس جامعة الجلالة يهنئ فريق "Sugar Heal" لفوزهم في المسابقة الدولية EMIC

نجح طلاب من جامعة الجلالة بالفوز بمسابقة دولية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بدعم المشروعات الطلابية المتميزة بالتقنيات الجديدة والناشئة والنهوض بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية، وربط مُخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.

وهنأ الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، الطالب محمد منير، بالفرقة الرابعة في برنامج البايوتكنولوجي بمجال العلوم الأساسية، وفريقه "Sugar Heal" من طلاب الجامعة، لحصولهم على المركز الأول وفوزهم بجائزة قدرها 5000 يورو، بين منافسين من مختلف جامعات العالم في الموسم الثاني للمسابقة الدولية Euro-Mediterranean Innovation Camp (EMIC)، التي نظمتها جامعة الأورو-متوسط (EMUNI)، على مدار 3 شهور بدولة سلوفينيا.

وتهدف المسابقة الدولية (EMIC) إلى تشجيع الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الابتكار وريادة الأعمال، وقد شارك فيها فرق من مختلف الجنسيات، حيث قدموا مشاريعهم الابتكارية في مجالات متنوعة مثل الصحة والبيئة والتكنولوجيا.

جامعة الجلالة توفر كل الدعم لتميز الطلاب

وأعرب الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن بالغ سعادته بهذا الفوز المشرف لطلاب جامعة الجلالة، مشيدًا بأدائهم وكفاءتهم خلال تحضيرات المسابقة وخوض منافسة حماسية قوية استطاعوا خلالها تحقيق الفوز والتمثيل المشرف، مؤكدًا أن نجاحهم هو شهادة على عملهم الجاد وتفانيهم والروح الابتكارية التي تسعى جامعة الجلالة لغرسها في طلابها.

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة توفر كافة أنواع الدعم لطلابها للنجاح والتميز وبناء قدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في مختلف المجالات للفوز بمراكز متقدمة في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور أحمد الحسيني، مدير برنامج البايوتكنولوجي في جامعة الجلالة، والمشرف علي فريق "Sugar Heal"، إلى المشروع هو مبادرة مبتكرة تستخدم مخلفات قصب السكر، لصناعة ضمادات طبية صديقة للبيئة ومستدامة، حيث أن هذا النهج المبتكر يُعالج القضايا البيئية من خلال إعادة استخدام المخلفات الزراعية وتقديم حل مستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف أن فريق العمل لمشروع "Sugar Heal"، مبنيًا على التعددية والتخصصات المشتركة، حيث تم تشكيل الفريق من 6 طلاب ممثلين عن 3 برامج دراسية بجامعة الجلالة وهم؛ برنامج البايو تكنولوجي، وبرنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى التعاون المشترك في الاشراف على المشروع مع الأستاذ مساعد إيتا يونكار، قسم هندسة السطح، بمعهد "جوزيف ستيفان" ليوبليانا، سلوفينيا.

وأعرب الطالب محمد منير، الطالب بالفرقة الرابعة في برنامج البايوتكنولوجي بجامعة الجلالة، عن سعادته بهذا الفوز مع فريقه "Sugar Heal"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يساهم في حل المشاكل البيئية ومشاكل نظام الرعاية الصحية، حيث أن مصر لديها أطنان من المخلفات الزراعية، ولذلك جاءت فكرة لماذا لا يتم الاستفادة من كل هذه المخلفات.

جدير بالذكر، أن جامعة الجلالة حصلت على العديد من المراكز في مختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال مشاركة الطلاب بها في كافة المجالات، مما يعكس رؤية الجامعة في ربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التدريب المستمر؛ لتنمية روح المشاركة الفعالة لديهم وتطويرهم وبناء قدراتهم، من أجل تحسين معدلات الأداء والمنافسة لتوفير أفضل الفرص التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.