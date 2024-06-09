بالتعاون مع التضامن الإجتماعى بأسيوط .. الأورمان تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تستعد جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط؛ لإستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت فى رفع درجة الإستعدادات القصوى بمحافظة أسيوط وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحى لهذا العام بجميع قرى وعزب ونجوع ومراكز المحافظة .

وقال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف هذا العام 2024 توزيع عدد 40عجل بلدى على عدد (45) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى محافظة أسيوط وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا فضلا عن توزيع عدد 64 ألف كيلو لحوم مستوردة وذلك لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية مضيفًا ان خطة عمل الجمعية تم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين للأورمان من خلال صك الاضحية الى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجاً في أنحاء محافظة أسيوط .

الجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنوياً لتحقيق الغاية الشرعية والإجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.