الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ زراعة: الجودة كلمة السر في الصادرات المصرية.. "قصة نجاح"

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام الأخيرة هي قصة نجاح بكل المقاييس، منوهًا بأن هذه الصادرات الزراعية والنجاحات الممتالية في هذا الأمر تحقق من خلال منظومة متكاملة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئات أخرى.

الحجر الزراعي يمثل خط الدفاع

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يقع الحجر الزراعي في قلب تلك المنظومة ويُمثل خط الدفاع الأخير عن سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمنع تصدير أي إصابات حشرية أو نباتية ومنع استيراد أي إصابات من هذا النوع.

 

تحقيق أرقام كبيرة في الصادرات الزراعية

وأوضح أن هناك تعاونًا مع جهات أخرى ومن بينها اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومختلف الجهات في هذا السياق، مؤكدا أن فكرة جودة المنتجات هي كلمة السر في تحقيق الأرقام الكبيرة في الصادرات الزراعية، كان هناك نظام للتتبع والتكويد للصادرات الزراعية المصرية بداية من الحديقة وحتى الحصاد وصولًا لمائدة المستهلك، مشددًا على أنه تم فتح العديد من الأسواق في الصين واليابان وتشيلي وجنوب أفريقيا وكندا، وفتح سوق جديد ليس بالأمر الهين ولكن يتطلب مفاوضات شاقة وزيارات من الوفود.

 

وشدد على أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميًا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة، كما أن مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة وهناك العديد من الإنجازات من خلال تكامل بين جهات مختلفة والجودة هي الأساس في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية.

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