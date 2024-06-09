نصائح مهمة لمساعدة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات (فيديو)

وجه سادن سعيد، استشاري تنمية وتطوير، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات، مؤكدًا أن الطلاب يحتاجون للتأهيل النفسي وهي مسألة مهمة جدا بنسبة 50% من نتائج الاختبارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN TV” الأحد، أن الطالب يحتاج للدعم النفسي من الأسرة، التي عليها تأهيل الأجواء النفسية للامتحانات بحالة عدم شحن وعدم ضغط والبعد عن التوتر والحديث المستمر عن الامتحانات والنتيجة.

وأوضح أن الأسرة عليها عدم إحباط الطالب وترديد الأقوال المعتادة مثل: "اللي ذاكر ذاكر"، مضيفًا أن الأسرة عليها أن تعي أن الضغوط النفسية وعدم تنظيم النوم من ضمن العوامل التي تتسبب في إخفاق الطلاب، وأيضا التركيز على الأطعمة الصحية التي تحتوي على السكريات مثل الفواكه والتي تساعد على التركيز، وشرب المياه بكميات مناسبة، ويمكن للأسرة أن تدرب الطالب على تلك الأنظمة قبل الامتحانات لمنحه الهدوء والتركيز.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

التخطيط والتنظيم: قم بوضع جدول زمني للمذاكرة يشمل جميع المواضيع التي تحتاج للتغطية قبل الامتحانات. حاول تخصيص وقت لكل موضوع بناءً على مدى صعوبته وأهميته.

المراجعة الاستمرارية: لا تنتظر اللحظة الأخيرة للبدء في المراجعة. حاول المراجعة بشكل منتظم للمواد والمفاهيم بمجرد انتهائك من دراستها.

استخدم مصادر متعددة: لا تعتمد فقط على كتب الدراسة. استخدم مصادر متعددة مثل ملازم الامتحانات، المواقع الإلكترونية، والمحاضرات المسجلة لتوسيع فهمك وتحسين أدائك.

التدريب العملي: قم بحل الأسئلة السابقة للامتحانات واختبارات النماذج بشكل متكرر. هذا يمكن أن يساعدك في تحديد نقاط الضعف وتحسين قدراتك على حل الأسئلة في وقت الامتحان الفعلي.

العناية بالصحة العقلية والجسدية: لا تنسَ أهمية الراحة والتغذية الجيدة والنوم الكافي. العناية بالجوانب الصحية من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على تركيزك وقدرتك على التفكير بوضوح.

الاستراحة النشطة: اختبر نفسك بالتبديل بين فترات الدراسة وفترات الاستراحة. استراحة قصيرة بين كل فترة دراسة يمكن أن تجدد طاقتك وتحافظ على تركيزك.